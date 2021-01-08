Пенсионер заплатил за массаж 11,5 тыс. рублей, но не получил обещанных услуг Криминал

Пенза, 8 января 2021. PenzaNews. Пенсионер из Мокшанского района Пензенской области заплатил за массаж 11,5 тыс. рублей, но не получил обещанных услуг; по факту мошенничества организована проверка. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«Телефон специалиста ему подсказал незнакомец. Мужчина позвонил по данному номеру, ему ответила женщина, которая пояснила, что оказывает услуги в Пензе. Незнакомка предупредила, что работает по безналичному расчету и попросила перевести за свои услуги 1 тыс. 500 рублей», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что племянник мужчины по его просьбе перечислил деньги массажистке.

«Затем мужчине снова позвонили и попросили перевести страховку в сумме 7 тыс. 500 рублей в счет возможной поломки массажного оборудования», — отметили в УМВД.

В пресс-службе пояснили, что пенсионер выполнил это условие, но в итоге оказался без денег и без массажа.