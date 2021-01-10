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В надежде заработать жительница Пензы лишилась более 1,5 млн. рублей

12:05 | 10.01.2021 | Криминал

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Пенза, 10 января 2021. PenzaNews. Жительница Пензы 1959 года рождения лишилась более 1,5 млн. рублей в надежде получить дополнительный заработок.

В надежде заработать жительница Пензы лишилась более 1,5 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, на одном из сайтов она нашла информацию о возможности инвестирования в ценные бумаги.

«Гражданку данное объявление заинтересовало, она прошла регистрацию и оставила для связи свой номер телефона. Вскоре ей позвонила неизвестная женщина, которая представилась финансовым директором организации. Незнакомка пояснила, что для получения прибыли необходимо приобрести акции, после чего прислала логин и пароль для личного кабинета», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что сначала женщина перечислила за акции 400 тыс. рублей, затем — еще столько же, а всего менее чем за месяц сумма превысила 1,5 млн. рублей.

«Женщина видела в своем кабинете, что ее доход от вложений составил 340 евро. Когда она решила снять дивиденды, то консультанты фирмы вновь предложили ей внести деньги», — отметили в УМВД.

В управлении пояснили, что все попытки получить деньги не увенчались успехом и женщина обратилась в правоохранительные органы.

«По данному факту проводится проверка», — уточнили в пресс-службе.

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