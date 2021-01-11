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В Пензенской области двое мужчин задержаны по подозрению в сбыте наркотиков

16:10 | 11.01.2021 | Криминал

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Пенза, 11 января 2021. PenzaNews. Двое жителей Пензенской области задержаны по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В Пензенской области двое мужчин задержаны по подозрению в сбыте наркотиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Оба молодых человека являлись оптовыми закладчиками одного из интернет-магазинов по сбыту наркотиков», — сказали в ведомстве.

В полиции уточнили, что в чердачном помещении многоэтажного жилого дома на территории Пензы злоумышленники организовали выращивание конопли, в квартире изъято около 0,5 кг мефедрона.

«По словам одного из подозреваемых, он работал кладовщиком на предприятии. Мужчина занимался противозаконной деятельностью несколько месяцев. На криминальный промысел его подтолкнуло трудное материальное положение из-за долгов по кредитам», — отметили в пресс-службе.

В управлении добавили, что в отношении мужчин возбуждены уголовные дела по ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

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