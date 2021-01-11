В Пензе по факту смерти женщины в новогоднюю ночь возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 11 января 2021. PenzaNews. Уголовное дело по факту насильственной смерти женщины 1977 года рождения в новогоднюю ночь возбуждено в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

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«По данным следствия, вечером 31 декабря обвиняемый 1988 года рождения, находясь в квартире по улице Ульяновской в городе Пензе, начал с сожительницей отмечать Новый год. В ночь на 1 января они пошли в гости к соседу, где через некоторое время между сожителями произошел конфликт. Выйдя на общую кухню, они продолжили выяснять отношения, при этом злоумышленник несколько раз ударил потерпевшую руками и ногами по голове и телу. Переместив женщину в комнату по месту жительства, он через некоторое время нанес ей еще несколько ударов руками и ногами», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что, согласно материалам дела, мужчина, проснувшись утром 1 января, обнаружил потерпевшую без признаков жизни и сначала обратился к соседям, а затем вызвал скорую помощь.

«Судебно-медицинской экспертизой установлено, что женщина скончалась на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы», — уточнили в СУ СКР.

В управлении пояснили, что сожитель погибшей, которому предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», заключен под стражу.