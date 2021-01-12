Стали известны обстоятельства убийства рыбака, зарезанного в Пензе Криминал

Пенза, 12 января 2021. PenzaNews. Убийство 44-летнего рыбака, тело которого было обнаружено на водной глади реки Суры в Пензе 19 декабря 2020 года, произошло в конце ноября; обвинение в совершении преступления предъявлено 61-летнему знакомому мужчины. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

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«По данным следствия, в конце ноября 2020 года обвиняемый, встретившись со своим знакомым на улице Егорова в городе Пензе, проследовал на берег реки Суры, где они вдвоем начали распивать спиртное. Поскольку оба мужчины увлекались рыбалкой, речь зашла о ловле рыбы. Потерпевший сказал обвиняемому, что тот плохой рыбак и не умеет ловить рыбу. На этой почве между ними произошел конфликт. По утверждению злоумышленника, знакомый начал оскорблять его нецензурными выражениями и ударил по лицу. В ответ мужчина достал из кармана куртки имевшийся при себе нож и нанес им несколько ударов потерпевшему в шею», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что, увидев приятеля без признаков жизни, пензенец незамедлительно скрылся с места происшествия, а орудие преступления выбросил в реку.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз», — пояснили в управлении.

В СУ СКР отметили, что в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.