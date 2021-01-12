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Пензенского школьника заподозрили в мошенничестве

16:46 | 12.01.2021 | Криминал

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Пенза, 12 января 2021. PenzaNews. Учащийся одной из школ Пензы подозревается в совершении мошенничества в отношении знакомой девочки. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Пензенского школьника заподозрили в мошенничестве. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Зная, что девочке подарили беспроводные наушники, подросток решил одолжить их на 10 дней, однако отдавать их не планировал. Он сдал похищенные аудионаушники вместе со своим телефоном в ломбард, а на вырученные деньги купил новый смартфон», — сказали в полиции.

В ведомстве уточнили, что стоимость имущества, которым школьник завладел мошенническим путем, составляет 19 тыс. рублей.

«В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке и надлежащем поведении», — добавили в пресс-службе.

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