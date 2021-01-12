Пензенского школьника заподозрили в мошенничестве Криминал

Пенза, 12 января 2021. PenzaNews. Учащийся одной из школ Пензы подозревается в совершении мошенничества в отношении знакомой девочки. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«Зная, что девочке подарили беспроводные наушники, подросток решил одолжить их на 10 дней, однако отдавать их не планировал. Он сдал похищенные аудионаушники вместе со своим телефоном в ломбард, а на вырученные деньги купил новый смартфон», — сказали в полиции.

В ведомстве уточнили, что стоимость имущества, которым школьник завладел мошенническим путем, составляет 19 тыс. рублей.

«В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке и надлежащем поведении», — добавили в пресс-службе.