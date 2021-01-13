Мужчина, перечисливший за интимные услуги 412 тыс. рублей, стал жертвой мошенничества Криминал

Пенза, 13 января 2021. PenzaNews. Житель Пензенской области 1993 года рождения, перечисливший 412 тыс. рублей, стал жертвой мошенничества. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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В ведомстве отметили, что, по словам мужчины, он позвонил по номеру, который был указан в объявлении на одном из сайтов, и договорился об услуге.

«Под различными предлогами злоумышленники требовали у гражданина перевести денежные средства. В течение 4 часов мужчина перечислил через мобильное приложение со своих банковских карт на посторонний счет 412 тыс. рублей, однако девушку по вызову он так и не дождался», — сказали в полиции.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время по факту мошенничества проводится проверка.