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Мужчина, перечисливший за интимные услуги 412 тыс. рублей, стал жертвой мошенничества

13:28 | 13.01.2021 | Криминал

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Пенза, 13 января 2021. PenzaNews. Житель Пензенской области 1993 года рождения, перечисливший 412 тыс. рублей, стал жертвой мошенничества. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Мужчина, перечисливший за интимные услуги 412 тыс. рублей, стал жертвой мошенничества. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве отметили, что, по словам мужчины, он позвонил по номеру, который был указан в объявлении на одном из сайтов, и договорился об услуге.

«Под различными предлогами злоумышленники требовали у гражданина перевести денежные средства. В течение 4 часов мужчина перечислил через мобильное приложение со своих банковских карт на посторонний счет 412 тыс. рублей, однако девушку по вызову он так и не дождался», — сказали в полиции.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время по факту мошенничества проводится проверка.

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