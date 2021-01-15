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Жительница Рязани задержана в Пензе по подозрению в сбыте героина

15:56 | 15.01.2021 | Криминал

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Пенза, 15 января 2021. PenzaNews. Жительница Рязани 1983 года рождения, которая прибыла в Пензу 11 января и арендовала квартиру в центре города, задержана по подозрению в сбыте героина. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Жительница Рязани задержана в Пензе по подозрению в сбыте героина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе личного досмотра полицейские изъяли у женщины около 30 свертков с наркотическим средством», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что анализ переписки подозреваемой с «куратором» свидетельствует о нескольких сделанных ею на территории Пензы «закладках».

«По словам задержанной, около трех месяцев назад она устроилась работать в интернет-магазин, который занимался распространением запрещенных веществ. Злоумышленница рассказала, что сбывала наркотики в Рязани, в Калуге, а также на территории Пензенской области, куда приехала в третий раз», — отметили в полиции.

В управлении уточнили, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело.

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