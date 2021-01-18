В Пензе мужчина избил жильца многоквартирного дома из-за замечания и откусил ему часть уха Криминал

Пенза, 18 января 2021. PenzaNews. 28-летний мужчина избил жильца одного из многоквартирных домов на улице Аустрина в Пензе за сделанное замечание и откусил ему часть уха. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил начальник пресс-службы управления Росгвардии по Пензенской области Денис Кострюков.

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По его словам, ночью в правоохранительные органы позвонила женщина, которая рассказала о происходящей в подъезде драке.

«Прибыв на место происшествия, на лестничной площадке пятого этажа сотрудники Росгвардии произвели задержание 28-летнего мужчины. На вопросы росгвардейцев о произошедшем женщина и пострадавший гражданин рассказали, что пьяный хулиган зашел в подъезд, где начал громко кричать, стучать во все двери, бить стекла. Хозяин одной из квартир вышел на площадку и сделал замечание дебоширу. Между мужчинами возникла конфликтная ситуация», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что злоумышленник набросился на жильца дома с кулаками и в гневе откусил ему часть уха.

«Для оказания помощи пострадавшему на место была вызвана бригада скорой медицинской помощи. С предварительным диагнозом «Черепно-мозговая травма и травматическая ампутация уха» мужчину госпитализировали», — пояснил Денис Кострюков.