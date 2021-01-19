Суд рассмотрит дело об обмане пензенца, мечтавшего стать отцом с помощью суррогатной матери Криминал

Пенза, 19 января 2021. PenzaNews. Обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту покушения на мошенничество в отношении инвалида, мечтавшего стать отцом с помощью суррогатной матери, утверждено в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

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«Как установлено доследственной проверкой, в сентябре 2020 года 20-летняя жительница города Пензы, имеющая малолетнего ребенка, на прогулке познакомилась с мужчиной 1973 года рождения – инвалидом II группы. Впоследствии между ними установились доверительные отношения, и мужчина признался, что желает завести своего ребенка, воспитывать которого планирует один», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что пензенец искал женщину, которая согласилась бы на проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и была готова после рождения ребенка отдать его отцу на воспитание, при этом за соответствующие услуги мужчина намеревался заплатить 900 тыс. рублей.

«У женщины возник план на хищение указанных средств», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении поясняется, что с октября по ноябрь 2020 года злоумышленница в ходе переписки с потерпевшим под предлогом якобы проводимых медицинских процедур и обследований просила перечислить ей на банковскую карту от 800 рублей до 100 тыс. рублей.

«Всего мужчина перевел обвиняемой 453 тыс. 290 рублей. Преступные действия злоумышленницы были пресечены старшей сестрой потерпевшего, которая обратилась с заявлением в полицию», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что в настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Пензы для рассмотрения по существу.