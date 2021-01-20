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В Белинском районе осужден виновник смертельного ДТП

12:23 | 20.01.2021 | Криминал

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Пенза, 20 января 2021. PenzaNews. Водитель автомобиля «Lada Priora», совершивший ДТП в Белинском районе Пензенской области, в результате которого погибла молодая женщина, признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В Белинском районе осужден виновник смертельного ДТП. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что ранним утром 22 августа 2020 года в селе Свищевка Белинского района мужчина в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем «Lada Priora». Двигаясь по населенному пункту со скоростью 100 км/ч, он совершил обгон находившейся впереди машины и выехал на полосу встречного движения. Во время маневра мужчина потерял контроль над автомобилем и допустил столкновение с металлическим элементом ограждения дороги, что привело к опрокидыванию транспортного средства», — сказали в надзорном ведомстве.

В прокуратуре добавили, что в результате ДТП погибла находившаяся в салоне девушка 1999 года рождения.

В пресс-службе уточнили, что с учетом позиции гособвинителя водителю назначено наказание в виде 5 лет и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев.

«Приговор в законную силу не вступил», — отметили в ведомстве.

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