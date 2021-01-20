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Начата проверка по факту мошенничества при продаже колес для автомобиля «Lexus»

14:30 | 20.01.2021 | Криминал

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Пенза, 20 января 2021. PenzaNews. Полиция Пензы начала проверку по факту мошенничества при продаже колес для автомобиля «Lexus».

Начата проверка по факту мошенничества при продаже колес для автомобиля «Lexus». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

С заявлением в правоохранительные органы обратился местный житель 1984 года рождения.

«Мужчина рассказал, что на сайте «Авито» обнаружил объявление о продаже колес для автомобиля «Lexus» стоимостью 80 тыс. рублей. Гражданин связался с продавцом и договорился о приобретении товара за 75 тыс. рублей. Вскоре неизвестный прислал мужчине заявку на транспортировку груза и счет, на который необходимо перевести деньги. Тот перечислил на него указанную сумму. Позвонив в транспортную компанию, пензенец выяснил, что заявка на перевозку автомобильных колес была отклонена», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что сотрудники полиции принимают меры к установлению лиц, причастных к совершению преступления.

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