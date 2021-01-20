Начата проверка по факту мошенничества при продаже колес для автомобиля «Lexus» Криминал

Пенза, 20 января 2021. PenzaNews. Полиция Пензы начала проверку по факту мошенничества при продаже колес для автомобиля «Lexus».

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С заявлением в правоохранительные органы обратился местный житель 1984 года рождения.

«Мужчина рассказал, что на сайте «Авито» обнаружил объявление о продаже колес для автомобиля «Lexus» стоимостью 80 тыс. рублей. Гражданин связался с продавцом и договорился о приобретении товара за 75 тыс. рублей. Вскоре неизвестный прислал мужчине заявку на транспортировку груза и счет, на который необходимо перевести деньги. Тот перечислил на него указанную сумму. Позвонив в транспортную компанию, пензенец выяснил, что заявка на перевозку автомобильных колес была отклонена», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что сотрудники полиции принимают меры к установлению лиц, причастных к совершению преступления.