Жительница Бековского района обвиняется в убийстве мужа Криминал

Пенза, 20 января 2021. PenzaNews. Обвинение в убийстве супруга предъявлено жительнице Бековского района Пензенской области 1997 года рождения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, вечером 14 января 2021 года обвиняемая находилась дома в одном из сел Бековского района. Ее супруг в этот вечер употреблял спиртное сначала дома, а затем вышел на улицу встретиться с друзьями. Около 21.00 женщина пошла его встречать. По дороге между ними началась ссора. С ее слов, находясь в доме, мужчина несколько раз ударил ее. Разнять супругов попыталась находившаяся в гостях девушка. После этого обвиняемая схватила со стола нож и нанесла им не менее одного удара в область живота мужа», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что мужчина 1991 года рождения скончался на месте происшествия.

«В ходе первоначальных следственных действий обвиняемая пояснила, что в их семье периодически происходили конфликты, когда муж находился в состоянии алкогольного опьянения», — отметили в управлении.

В ведомстве добавили, что в отношении женщины избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в рамках уголовного дела назначен ряд судебных экспертиз.