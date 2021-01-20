EN
18:45:31 Среда, 20 января
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Бековского района обвиняется в убийстве мужа

17:17 | 20.01.2021 | Криминал

Печать

Пенза, 20 января 2021. PenzaNews. Обвинение в убийстве супруга предъявлено жительнице Бековского района Пензенской области 1997 года рождения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Жительница Бековского района обвиняется в убийстве мужа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 14 января 2021 года обвиняемая находилась дома в одном из сел Бековского района. Ее супруг в этот вечер употреблял спиртное сначала дома, а затем вышел на улицу встретиться с друзьями. Около 21.00 женщина пошла его встречать. По дороге между ними началась ссора. С ее слов, находясь в доме, мужчина несколько раз ударил ее. Разнять супругов попыталась находившаяся в гостях девушка. После этого обвиняемая схватила со стола нож и нанесла им не менее одного удара в область живота мужа», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что мужчина 1991 года рождения скончался на месте происшествия.

«В ходе первоначальных следственных действий обвиняемая пояснила, что в их семье периодически происходили конфликты, когда муж находился в состоянии алкогольного опьянения», — отметили в управлении.

В ведомстве добавили, что в отношении женщины избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в рамках уголовного дела назначен ряд судебных экспертиз.

Новости партнеров
Читайте также
Белозерцев призвал желающих сделать прививку от коронавируса записаться на вакцинацию Пензенец, решивший инвестировать в криптовалюту, стал жертвой мошенничества
Проблема нехватки врачей в Пензенской области остается нерешенной — губернатор В Пензенской области в рамках нацпроекта «БКАД» запланированы работы на 83 объектах
Начата проверка по факту мошенничества при продаже колес для автомобиля «Lexus» Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и 12 районах
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама