Пензенец, решивший инвестировать в криптовалюту, стал жертвой мошенничества Криминал

Пенза, 20 января 2021. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества, жертвой которого стал житель Пензы 1966 года рождения, решивший инвестировать в криптовалюту. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам мужчины, на одном из сайтов он принял участие в опросе на тему: «Инвестиции в криптовалюту» и оставил свои личные данные. Вскоре ему позвонил неизвестный, который представился консультантом по инвестициям банка. Незнакомец предложил получить дополнительный заработок путем вложения средств в криптовалюту. Мужчина, следуя указаниям незнакомца, через мобильное приложение перечислил 50 тыс. рублей на указанный счет, а также зарегистрировался на сайте торговой биржи», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что предпринятая впоследствии пензенцем попытка вывести деньги не удалась.

«Полицейским потерпевший пояснил, что знал о подобных способах обмана», — отметили в УМВД.