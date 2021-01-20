EN
18:45:37 Среда, 20 января
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенец, решивший инвестировать в криптовалюту, стал жертвой мошенничества

18:06 | 20.01.2021 | Криминал

Печать

Пенза, 20 января 2021. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества, жертвой которого стал житель Пензы 1966 года рождения, решивший инвестировать в криптовалюту. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Пензенец, решивший инвестировать в криптовалюту, стал жертвой мошенничества. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам мужчины, на одном из сайтов он принял участие в опросе на тему: «Инвестиции в криптовалюту» и оставил свои личные данные. Вскоре ему позвонил неизвестный, который представился консультантом по инвестициям банка. Незнакомец предложил получить дополнительный заработок путем вложения средств в криптовалюту. Мужчина, следуя указаниям незнакомца, через мобильное приложение перечислил 50 тыс. рублей на указанный счет, а также зарегистрировался на сайте торговой биржи», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что предпринятая впоследствии пензенцем попытка вывести деньги не удалась.

«Полицейским потерпевший пояснил, что знал о подобных способах обмана», — отметили в УМВД.

Новости партнеров
Читайте также
Белозерцев призвал желающих сделать прививку от коронавируса записаться на вакцинацию Проблема нехватки врачей в Пензенской области остается нерешенной — губернатор
Жительница Бековского района обвиняется в убийстве мужа В Пензенской области в рамках нацпроекта «БКАД» запланированы работы на 83 объектах
Начата проверка по факту мошенничества при продаже колес для автомобиля «Lexus» Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и 12 районах
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама