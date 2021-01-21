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Житель Пензенского района подозревается в краже изделий из металла весом около 150 кг

15:07 | 21.01.2021 | Криминал

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Пенза, 21 января 2021. PenzaNews. 32-летний житель Пензенского района Пензенской области подозревается в краже изделий из металла весом около 150 кг из сарая на территории садоводческого товарищества, в который он приник, повредив навесной замок. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Житель Пензенского района подозревается в краже изделий из металла весом около 150 кг. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ориентировочная стоимость похищенного имущества составила 1 тыс. 800 рублей», — уточнили в ведомстве.

В полиции отметили, что подозреваемый дал признательные показания.

«По словам злоумышленника, он сдал похищенные изделия в различные пункты приема металла в Пензе», — пояснили в УМВД.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время по факту кражи проводится проверка.

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