Житель Пензенского района подозревается в краже изделий из металла весом около 150 кг Криминал

Пенза, 21 января 2021. PenzaNews. 32-летний житель Пензенского района Пензенской области подозревается в краже изделий из металла весом около 150 кг из сарая на территории садоводческого товарищества, в который он приник, повредив навесной замок. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ориентировочная стоимость похищенного имущества составила 1 тыс. 800 рублей», — уточнили в ведомстве.

В полиции отметили, что подозреваемый дал признательные показания.

«По словам злоумышленника, он сдал похищенные изделия в различные пункты приема металла в Пензе», — пояснили в УМВД.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время по факту кражи проводится проверка.