Житель Пензенской области на охоте смертельно ранил мужчину, приняв его за кабана Криминал

Пенза, 21 января 2021. PenzaNews. Житель Пензенской области во время охоты смертельно ранил мужчину, приняв его за кабана. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве пояснили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

«По данным следствия, вечером 28 декабря 2020 года житель Нижнеломовского района 1970 года рождения, находясь в лесном массиве охотничьего угодья недалеко от села Усть-Каремша, охотился на дикого кабана. Обнаружив свежие следы кабана и услышав шорох в кустах, мужчина произвел выстрел из гладкоствольного ружья «Вепрь-1В», в результате чего он по неосторожности причинил огнестрельную рану ноги охотнику 1966 года рождения», — сказали в пресс-службе.

В управлении добавили, что подозреваемый доставил потерпевшего в больницу, однако спасти его не удалось — кровопотеря, вызванная ранением, привела к смерти охотника.

«По информации управления Росгвардии по Пензенской области, мужчина владел оружием на законных основаниях. Разрешение на приобретение и хранение оружия оформлено в соответствии с законодательством Российской Федерации», — уточнили в СУ СКР.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.