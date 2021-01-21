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Житель Пензенской области на охоте смертельно ранил мужчину, приняв его за кабана

19:15 | 21.01.2021 | Криминал

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Пенза, 21 января 2021. PenzaNews. Житель Пензенской области во время охоты смертельно ранил мужчину, приняв его за кабана. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Житель Пензенской области на охоте смертельно ранил мужчину, приняв его за кабана. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве пояснили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

«По данным следствия, вечером 28 декабря 2020 года житель Нижнеломовского района 1970 года рождения, находясь в лесном массиве охотничьего угодья недалеко от села Усть-Каремша, охотился на дикого кабана. Обнаружив свежие следы кабана и услышав шорох в кустах, мужчина произвел выстрел из гладкоствольного ружья «Вепрь-1В», в результате чего он по неосторожности причинил огнестрельную рану ноги охотнику 1966 года рождения», — сказали в пресс-службе.

В управлении добавили, что подозреваемый доставил потерпевшего в больницу, однако спасти его не удалось — кровопотеря, вызванная ранением, привела к смерти охотника.

«По информации управления Росгвардии по Пензенской области, мужчина владел оружием на законных основаниях. Разрешение на приобретение и хранение оружия оформлено в соответствии с законодательством Российской Федерации», — уточнили в СУ СКР.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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