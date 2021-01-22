Пензенца заподозрили в покушении на сбыт наркотиков в Новом Уренгое Криминал

Салехард, 22 января 2021. PenzaNews. Житель Пензенской области 1996 года рождения задержан в Ямало-Ненецком округе по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

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«В ходе личного досмотра у мужчины изъято три свертка с веществом растительного происхождения. При осмотре мобильного телефона злоумышленника полицейские обнаружили информацию о тайниках-закладках, в которых обнаружили еще шесть свертков с веществом растительного происхождения», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в квартире, где живет мужчина, изъято более 750 свертков, пять прессованных брикетов и два пакета с различными веществами, две упаковки таблеток, а также приспособления и упаковочные материалы для фасовки.

«Общая масса изъятых наркотических и психотропных веществ составила более 4 кг», — уточнили в полиции.

В МВД России отметили, что запрещенные вещества мужчина намеревался сбыть на территории Нового Уренгоя.

В отношении жителя Пензенской области возбуждено уголовное дело.