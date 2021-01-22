В Пензе возбуждено дело по факту дачи взятки в особо крупном размере сотруднику УФСИН Криминал

Пенза, 22 января 2021. PenzaNews. Уголовное дело по факту дачи взятки в особо крупном размере сотруднику управления ФСИН России по Пензенской области возбуждено при взаимодействии региональных управлений СКР, ФСБ и ФСИН.

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«По данным следствия, вечером 19 января 2021 года 27-летний мужчина встретился с сотрудником УФСИН России по Пензенской области на улице Основной в городе Пензе. Находясь в салоне автомашины, обвиняемый передал сотруднику службы исполнения наказаний в качестве взятки 1 млн. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления СКР.

В ведомстве пояснили, что, согласно имеющейся информации, деньги были предназначены за создание для родного брата обвиняемого улучшенных условий отбывания наказания в одной из исправительных колоний Пензенской области, обеспечение его средствами мобильной связи и общее покровительство на территории исправительного учреждения.

«Оставшуюся часть взятки в размере 1 млн. рублей обвиняемый планировал передать сотруднику УФСИН после выполнения выдвинутых условий», — добавили в СУ СКР.

В управлении подчеркнули, что представитель службы исполнения наказаний, действовавший в рамках оперативно-разыскного мероприятия, совершать незаконные действия не намеревался.

«Следователем Следственного комитета при осмотре места происшествия изъяты денежные средства, переданные в качестве взятки», — сказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что в отношении мужчины, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ «Дача взятки», избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.