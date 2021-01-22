В Пензенской области мужчина за два дня перевел мошенникам более 900 тыс. рублей Криминал

Пенза, 22 января 2021. PenzaNews. 31-летний житель Мокшанского района Пензенской области за два дня перевел мошенникам более 900 тыс. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«Мужчина рассказал, что ему позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником банка. По ее словам, на собеседника был оформлен «зеркальный» счет, поэтому в кратчайшие сроки требовалось снять с него денежные средства и перевести их на счет в другом финансовом учреждении», — отметили в полиции.

В ведомстве добавили, что житель региона, поверив злоумышленнице, отправился в ближайшее отделение банка, где ему в выдаче денег отказали, после чего незнакомка убедила его оформить кредит в другом учреждении на ту сумму, которая будет одобрена.

«После того как денежные средства поступили на новую карту, мужчина доехал до торгового центра, адрес которого указала звонившая, и перевел через банковские терминалы на счета злоумышленников около 500 тыс. рублей», — уточнили в УМВД.

В пресс-службе отметили, что на следующий день потерпевшему позвонил другой человек, который убедил его оформить еще один кредит для погашения предыдущего.

«Мужчина опять выполнил все указания», — сказали в полиции.

В управлении пояснили, что в настоящее время по факту мошенничества организована проверка.