В Пензенской области мужчина за два дня перевел мошенникам более 900 тыс. рублей
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Пенза, 22 января 2021. PenzaNews. 31-летний житель Мокшанского района Пензенской области за два дня перевел мошенникам более 900 тыс. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«Мужчина рассказал, что ему позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником банка. По ее словам, на собеседника был оформлен «зеркальный» счет, поэтому в кратчайшие сроки требовалось снять с него денежные средства и перевести их на счет в другом финансовом учреждении», — отметили в полиции.
В ведомстве добавили, что житель региона, поверив злоумышленнице, отправился в ближайшее отделение банка, где ему в выдаче денег отказали, после чего незнакомка убедила его оформить кредит в другом учреждении на ту сумму, которая будет одобрена.
«После того как денежные средства поступили на новую карту, мужчина доехал до торгового центра, адрес которого указала звонившая, и перевел через банковские терминалы на счета злоумышленников около 500 тыс. рублей», — уточнили в УМВД.
В пресс-службе отметили, что на следующий день потерпевшему позвонил другой человек, который убедил его оформить еще один кредит для погашения предыдущего.
«Мужчина опять выполнил все указания», — сказали в полиции.
В управлении пояснили, что в настоящее время по факту мошенничества организована проверка.