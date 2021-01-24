Пензячка по совету незнакомца взяла кредит и перевела 835 тыс. рублей неизвестным лицам Криминал

Пенза, 24 января 2021. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту мошенничества, жертвой которого стала 27-летняя жительница Пензы, оформившая кредит по совету незнакомца и перечислившая 835 тыс. рублей неизвестным лицам.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, пензячке позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка.

«Незнакомец сказал, что злоумышленники пытаются оформить на нее кредит. Он убедил ее, что для предотвращения данной операции необходимо переоформить кредит и перечислить деньги на «безопасный» счет», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что женщина выполнила инструкции звонившего: оформила кредит на 836 тыс. рублей через мобильное приложение, сняла деньги в банкомате и перевела 835 тыс. рублей на 15 абонентских номеров мобильной связи.

«Только после этого гражданка поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию», — сказали в УМВД.

В управлении пояснили, что в настоящее время принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.