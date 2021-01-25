Пара из Белинского района обвиняется в разбойном нападении и причинении смерти пенсионеру Криминал

Пенза, 25 января 2021. PenzaNews. Обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой» и ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», предъявлено мужчине 1987 года рождения и его сожительнице 1993 года рождения в Белинском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, днем 19 декабря 2020 года 33-летний мужчина с сожительницей с целью хищения денег приехал к пенсионеру, проживавшему в Белинском. Вместе с хозяином дома и еще одной своей знакомой они начали распивать спиртное. В процессе общения обвиняемый начал оскорблять потерпевшего и вести себя агрессивно. Мужчина попросил покинуть его дом. В ответ гость набросился на него и начал избивать руками и ногами, требуя, чтобы тот сообщил, где в его доме находятся деньги. 27-летняя сожительница злоумышленника также наносила удары пенсионеру руками и ногами по голове и телу, выясняя, где он хранит денежные средства», — сказали в ведомстве.

В управлении добавили, что, по имеющимся сведениям, пара похитила 500 рублей, после чего сожители скрылись с места преступления.

В пресс-службе уточнили, что избитый мужчина скончался на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы.

«По решению суда обвиняемые заключены под стражу. Причастность их знакомой к совершению противоправных деяний проверяется следственным путем», — отметили в СУ СКР.