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В Пензе женщина попалась на уловку мошенника о выплате компенсации на ребенка

15:47 | 25.01.2021 | Криминал

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Пенза, 25 января 2021. PenzaNews. Жительница Пензы лишилась денег, попавшись на уловку мошенника, который связался с ней в Instagram, представился сотрудником банка и убедил в возможности получения компенсации на ребенка.

В Пензе женщина попалась на уловку мошенника о выплате компенсации на ребенка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Незнакомец сказал, что гражданам, имеющих детей с ограниченными возможностями, полагается компенсация от Пенсионного фонда, а для получения денег необходимо прислать номер карты и код, поступивший в SMS. Обрадовавшись, жительница Пензы выполнила условия незнакомца», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что позднее пензячка обнаружила списание со своего счета 3 тыс. 100 рублей.

По данному факту проводится проверка.

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