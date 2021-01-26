Возбуждено дело об организации преступного сообщества, занимавшегося игорной деятельностью Криминал

Саранск, 26 января 2021. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)» возбуждено в отношении 11 человек, которые подозреваются в осуществлении незаконной игорной деятельности на территории Москвы, Мордовии и Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России.

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«По версии следствия, с марта 2019-го по август 2020-го подозреваемые незаконно организовали на территории города Москвы, Республики Мордовия и Пензенской области и проводили азартные игры вне игорной зоны с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, не менее чем в четырех нежилых помещениях в городе Саранске и одном в городе Пензе. Указанная незаконная деятельность была сопряжена с извлечением дохода», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что созданное преступное сообщество характеризовалось устойчивостью, высокой степенью организованности, наличием в его составе руководителей, заранее разработанного плана преступной деятельности и четкого распределения функций между членами.

«Использовались меры конспирации, незаконная деятельность была завуалирована под законную», — уточняется в пресс-релизе.

В сообщении добавляется, что в декабре 2020 года были проведены обыски в Москве и Московской области в местах проживания трех фигурантов и офисах с целью обнаружения денег, полученных в результате противоправной деятельности, иных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела.

«Стоит отметить, что ранее в отношении нескольких фигурантов были возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр», — говорится в тексте.

В нем поясняется, что в настоящее время устанавливаются возможные соучастники подозреваемых и сумма извлеченного дохода.