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В Пензе мастер по подключению ТВ-приставки обвиняется в мошенничестве

13:44 | 26.01.2021 | Криминал

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Пенза, 26 января 2021. PenzaNews. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», предъявлено в Пензе мастеру по подключению ТВ-приставки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В Пензе мастер по подключению ТВ-приставки обвиняется в мошенничестве. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что в ноябре 2020 года ранее не судимый 53-летний житель Пензы пришел в квартиру 82-летнего мужчины, которому весной устанавливал телевизионную приставку», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что зная, где пожилой человек хранит деньги, он планировал похитить их во время подключения еще одной приставки.

«Однако пенсионер сказал визитеру, что вторую телевизионную приставку ему уже установили. Тогда злоумышленник предложил проверить качество работы устройства и под этим предлогом проник в квартиру. Он написал на листе бумаги анкетные данные потерпевшего и попросил их проверить, отвлекая тем самым внимание от своих действий. Пока пенсионер на кухне проверял написанное, незваный гость прошел в одну из комнат и взял в шкафу с полки денежные средства в размере 40 тыс. рублей, с которыми затем скрылся», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении поясняется, что после обращения потерпевшего в полицию злоумышленник попросил знакомого сходить к нему, частично компенсировать причиненный ущерб на сумму 20 тыс. рублей и попросить пенсионера дать ложные показания о якобы найденных сбережениях, которые будто бы спрятала его супруга.

«Потерпевший деньги принял, однако сообщать сотрудникам полиции ложные сведения о якобы найденных сбережениях, отказался», — уточняется в тексте.

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