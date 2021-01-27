В Пензенской области в 2020 году число преступлений выросло на 4,6% Криминал

Пенза, 27 января 2021. PenzaNews. 13 тыс. 520 преступлений зарегистрировано на территории Пензенской области в 2020 году, в то время как в 2019-м было совершено 12 тыс. 923, или на 4,6% меньше. Об этом свидетельствуют данные регионального управления МВД России.

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По информации ведомства, 29,4% от общего числа преступлений — 3 тыс. 974 — было совершено в 2020 году в общественных местах. В 2019-м их насчитывалось 4 тыс. 352, или на 8,7% больше.

Согласно официальной информации, число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью сократилось на 4,5% — со 154 в 2019 году до 147 в 2020-м; случаев хулиганства на 75% — с восьми до двух; краж из квартир на 9,9% — с 404 до 364; угонов транспортных средств на 3% — со 100 до 97.

В сфере незаконного оборота наркотиков пресечено 1 тыс. 149 преступлений. Из них 703 связано со сбытом запрещенных веществ. Зарегистрировано 633 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков через интернет.

Подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции пресечено 283 преступных деяния. Это данные без учета фактов фальшивомонетничества.

Общая раскрываемость составила в Пензенской области 61,3%. В 2020 году раскрыто 230 преступлений прошлых лет.