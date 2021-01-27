В Пензенской области по факту безвестного исчезновения женщины возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 27 января 2021. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» возбуждено по факту безвестного исчезновения Веры Новичковой, которая до октября 2020 года проживала в Малосердобинском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, с середины мая 2020 года Вера Новичкова проживала у своей бабушки в селе Липовка Малосердобинского района, до этого — в Узловском районе Тульской области. 10 октября 2020 года девушка взяла свои документы, личные вещи, мобильный телефон и денежные средства, после чего, не сообщив о своих намерениях, ушла из дома бабушки. С этого момента ее местонахождение неизвестно», — сказали в ведомстве.

В управлении добавили, что женщине на вид 25–30 лет, рост около 150 см, она плотного телосложения, имеет русые длинные волосы, круглое лицо европейского типа, зеленовато-карие большие глаза, курносый нос, среди особых примет — дефект речи: невнятно произносит слова.

«В день исчезновения была одета в красную болоньевую удлиненную куртку на молнии без капюшона, синие джинсы, осенние ботинки темно-коричневого цвета на шнурках», — уточнили в пресс-службе.