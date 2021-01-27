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Обвинение в убийстве и покушении на убийство двух лиц предъявлено жителю Сердобского района

14:19 | 27.01.2021 | Криминал

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Пенза, 27 января 2021. PenzaNews. Обвинение в убийстве и покушении на убийство двух лиц предъявлено 44-летнему жителю Сердобского района Пензенской области; в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Обвинение в убийстве и покушении на убийство двух лиц предъявлено жителю Сердобского района. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 23 января 2021 года обвиняемый вместе со своей семьей пришел в гости к знакомой в селе Пригородное Сердобского района. Через некоторое время мужчина познакомился с соседями хозяйки дома, у которых также находились гости. Последние пригласили компанию обвиняемого присоединиться к ним», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что во время застолья между мужчиной и одним из его новых знакомых произошел конфликт, в результате они вышли на улицу, чтобы выяснить отношения.

«Обвиняемый в ходе первоначальных следственных действий показал, что из дома вышли еще двое молодых людей, которые начали наносить ему удары. Что происходило дальше, он не пояснил, сославшись на то, что не помнит», — отметили в СУ СКР.

В ведомстве пояснили, что, согласно полученным следователями доказательствам, обвиняемый на улице ударил ножом 18-летнего молодого человека, который скончался на месте происшествия.

«Кроме того, мужчина нанес несколько ударов ножом в область брюшной полости 17-летнего подростка и причинил множественные колото-резаные ранения грудной клетки и брюшной полости 41-летнему мужчине. Оба пострадавших госпитализированы с телесными повреждениями, расценивающимися как тяжкий вред здоровью. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — уточнили в управлении.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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