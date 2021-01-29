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Сожительнице убитого кузнечанина и ее приятельнице вынесен приговор

12:15 | 29.01.2021 | Криминал

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Кузнецк, 29 января 2021. PenzaNews. Приговор по уголовному делу об убийстве мужчины 1984 года рождения, скончавшегося от ножевых ранений, причиненных его сожительницей и приятельницей женщины, вынесен в Кузнецке Пензенской области.

Сожительнице убитого кузнечанина и ее приятельнице вынесен приговор. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что днем 11 февраля 2020 года женщина 1984 года рождения вместе с сожителем, своей знакомой 1987 года рождения, которая проживала у нее около недели, и еще одной супружеской парой, пришедшей в гости, распивала спиртное в квартире по улице Островского в Кузнецке. К вечеру гости ушли, а мужчина пошел в детский сад за ребенком сожительницы. Он вернулся около 20.00 без ребенка и сказал, что в детский сад не ходил», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что на этой почве возник конфликт: мужчина ударил сожительницу, а затем и ее подругу, поскольку та заступилась за нее.

«Разозлившись, женщина 1984 года рождения взяла на кухне нож и нанесла сожителю не менее двух ударов в область лица и груди, причинив ему колото-резаное ранение, проникающее в грудную и брюшную полости, расценивающееся как тяжкий вред здоровью, и поверхностную рану лица. Передав нож знакомой, она попросила отнести его на кухню. Подруга, взяв нож, нанесла потерпевшему несколько ударов в шею, голову, по телу и рукам, причинив ему телесные повреждения, несовместимые с жизнью», — сказали в пресс-службе.

В управлении уточнили, что суд признал сожительницу погибшего виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», и назначил ей наказание в виде 2,5 лет в колонии общего режима; ее приятельница за убийство приговорена к 7 годам в колонии общего режима.

«Приговор не вступил в законную силу», — отметили в СУ СКР.

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