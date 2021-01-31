Под Пензой женщина перевела мошенникам более 1,6 млн. рублей Криминал

Пенза, 31 января 2021. PenzaNews. 35-летняя жительница Пензенского района Пензенской области перевела телефонным мошенникам более 1,6 млн. рублей.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, злоумышленники разыграли спектакль, убедив женщину в том, что на ее имя оформлен кредит, для аннулирования которого необходимо назвать номер банковской карты и код из SMS.

«После этого она зашла в личный кабинет и увидела, что на ее счету находится 1 млн. 596 тыс. рублей. Гражданка подумала, что все-таки злоумышленникам удалось оформить на нее кредит», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что затем мошенники вновь связались с потерпевшей, которая, следуя их указаниям, сняла в банке 720 тыс. рублей и перевела деньги на три чужие карты.

«После выполнения данных операций банковскую карту женщины заблокировали. Когда гражданка по этому поводу обратилась в банк, сотрудники финансового учреждения поинтересовались, сама ли она выполнила все операции по снятию денег. Та подтвердила», — отметили в пресс-службе.

В управлении пояснили, что впоследствии злоумышленники предложили женщине проделать те же действия с оставшейся суммой, поскольку кредит якобы пока не погашен.

«Она сняла еще 882 тыс. рублей со своей карты и внесла их на четыре номера банковских карт», — уточнили в УМВД.

В ведомстве сообщили, что спустя некоторое время потерпевшая осознала обман и обратилась в полицию.

«Общая сумма ущерба, причиненного действиями злоумышленников, составила 1 млн. 602 тыс. рублей. По данному факту проводится проверка», — сказали в пресс-службе.