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В Пензе таксист лишился денег в надежде выполнить заказ для иностранца

16:57 | 31.01.2021 | Криминал

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Пенза, 31 января 2021. PenzaNews. 57-летний таксист из Пензы лишился денег в надежде выполнить заказ для иностранца.

В Пензе таксист лишился денег в надежде выполнить заказ для иностранца. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, от мужчины требовалось забрать от дома на улице Московской и довезти до аэропорта иностранца и его переводчика, при этом незнакомец, договаривавшийся об услуге по телефону, попросил водителя назвать реквизиты банковской карты и код из SMS для оплаты поездки.

«Мужчина выполнил данное требование, после чего обнаружил, что с его банковского счета списаны денежные средства в сумме 21 тыс. 846 рублей. Вскоре заказ был отменен в приложении, а клиент перестал выходить на связь», — сказали в ведомстве.

В полиции уточнили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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