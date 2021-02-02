Пензенская компания перечислила 62 млн. рублей налогов после возбуждения уголовного дела Криминал

Пенза, 2 февраля 2021. PenzaNews. Общество с ограниченной ответственностью, занимающегося розничной, оптовой торговлей и иными видами деятельности в Пензенской области, перечислило свыше 62 млн. рублей налогов и пени в размере более 13 млн. рублей после возбуждения в отношении генерального директора уголовного дела по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов». Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, занимающегося розничной, оптовой торговлей и иными видами деятельности, в период с января по июнь 2019 года уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость за I квартал 2019 года на сумму более 62 млн. рублей путем включения в налоговые декларации заведомо не соответствующих действительности данных», — сказано в тексте, в котором название организации не упоминается.

В нем отмечается, что расследование дела осуществлялось первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области при взаимодействии с сотрудниками регионального управления ФСБ России.

«Благодаря принятым следствием мерам по возмещению ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, организация в рамках расследования уголовного дела полностью возместила ущерб, доплатив налог на добавленную стоимость за I квартал 2019 года в размере более 62 млн. рублей и уплатив пени за этот же период в размере более 13 млн. рублей», — подчеркивается в сообщении.

В тексте добавляется, что уголовное дело в отношении генерального директора компании прекращено, поскольку она впервые совершила налоговое преступление, активно содействовала его расследованию, а причиненный государству ущерб возмещен в полном объеме.