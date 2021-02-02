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В Пензе выявлен факт фиктивной регистрации 13 иностранных граждан по месту пребывания

16:54 | 02.02.2021 | Криминал

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Пенза, 2 февраля 2021. PenzaNews. Сотрудники управления по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области выявили факт фиктивной постановки на учет 13 граждан стран ближнего зарубежья по месту пребывания в одном из частных домов на улице Злобина в Пензе, где данные лица в действительности не проживали. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В Пензе выявлен факт фиктивной регистрации 13 иностранных граждан по месту пребывания. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские установили, что регистрация им была оформлена фиктивно за денежное вознаграждение», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что, по словам одного из мигрантов, он заплатил хозяйке дома 1 тыс. рублей, а теперь у него возникли проблемы с оформлением патента на работу.

В управлении пояснили, что принимающей стороне – жительнице Пензы 1996 года рождения грозит уголовная ответственность по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

«Для иностранных граждан, имеющих фиктивную регистрацию, также могут наступить негативные последствия вплоть до депортации либо выдворения с территории Российской Федерации», — подчеркнули в УМВД.

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