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Житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков

13:30 | 03.02.2021 | Криминал

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Пенза, 3 февраля 2021. PenzaNews. 39-летний житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий транспортные полицейские задержали злоумышленника на территории Первомайского района Пензы. При проведении личного досмотра у него были обнаружены и изъяты свертки с белым порошкообразным веществом. Проведенная экспертиза подтвердила, что данное вещество общей массой около 30 граммов является наркотическим средством мефедрон», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в ранее оборудованных тайниках было обнаружено 15 свертков, в результате общая масса изъятого наркотика превысила 46 граммов.

«В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Первомайский районный суд Пензы для рассмотрения по существу», — пояснили в управлении.

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