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Житель Белинского района обвиняется в разбое и убийстве

14:51 | 03.02.2021 | Криминал

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Пенза, 3 февраля 2021. PenzaNews. Обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой» и ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», предъявлено 23-летнему жителю Белинского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Житель Белинского района обвиняется в разбое и убийстве. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в ночь с 26 на 27 января 2021 года в селе Поим Белинского района молодой человек 1997 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зная, что у его родственника имеются денежные средства, решил похитить их. Собираясь совершить преступление, он надел перчатки и маску, чтобы потерпевший не узнал его», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что, согласно материалам дела, обвиняемый с помощью топора разбил окно и проник в жилище пенсионера.

«Поскольку хозяин дома проснулся и начал кричать, молодой человек набросился на родственника, схватил его за шею и стал сдавливать руками. После того как потерпевший замолчал и перестал сопротивляться, злоумышленник отпустил его, и мужчина упал на пол», — отметили в СУ СКР.

В управлении уточнили, что затем обвиняемый присвоил 105 тыс. рублей и попытался привести в чувства владельца дома, однако безуспешно — 68-летний пенсионер скончался от механической асфиксии.

«Утром 27 января обвиняемый уехал в Пензу, где в тот же день на похищенные деньги приобрел автомашину «ВАЗ-2112». По дороге в Башмаковский район злоумышленник не справился с управлением, в результате чего автомашина несколько раз перевернулась и съехала в кювет», — пояснили в пресс-службе.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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