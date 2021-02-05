В Земетчино 20-летний водитель приговорен к 9 годам колонии за гибель троих пассажиров Криминал

Земетчино, 5 февраля 2021. PenzaNews. 20-летний житель Земетчино Пензенской области приговорен к 9 годам колонии общего режима за совершение ДТП, в результате которого погибли трое пассажиров. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил официальный представитель Земетчинского районного суда.

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Он уточнил, что трагедия произошла в ночь на 20 августа 2020 года: водитель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «Lada Granta» с шестью пассажирами, в какой-то момент контроль над машиной оказался потерян, ее занесло, она опрокинулась и приземлилась на крышу.

«Двое пассажиров — 19-летний молодой человек и 23-летняя девушка — от полученных телесных повреждений скончались на месте. Еще одна 23-летняя девушка была доставлена в нижнеломовскую межрайонную больницу, где умерла, не приходя в сознание», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что ДТП произошло, когда молодые люди возвращались домой после отдыха на природе.

По словам представителя суда, водитель признал вину в совершении преступления, предусмотренного п «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

«Суд изменил ему меру пресечения до вступления приговора в законную силу с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу. Мужчина был взят под стражу в зале суда», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что, в соответствии с приговором, водитель лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на года, а также в счет компенсации причиненного преступлением морального вреда с него в пользу родителей погибших взыскано 5 млн. рублей — по 1 млн. рублей каждому.

Приговор не вступил в законную силу.