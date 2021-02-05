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В Кузнецком районе завершено расследование дела о травмировании работника организации

10:57 | 05.02.2021 | Криминал

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Пенза, 5 февраля 2021. PenzaNews. Расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» по факту травмирования работника организации, под которым провалилась крыша, завершено в Кузнецком районе Пензенской области.

В Кузнецком районе завершено расследование дела о травмировании работника организации. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 21 октября 2020 года руководитель обособленного подразделения одного из обществ с ограниченной ответственностью, находясь на территории производственной площадки в селе Каменка Кузнецкого района, дал устное указание трактористу данной организации о выполнении кровельных работ на высоте не менее 4,2 метра на крыше одноэтажного здания ремонтной мастерской», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что тракторист не прошел в установленном порядке инструктаж, обучение безопасным способам и методам работы на высоте, стажировку и проверку знаний, требований охраны труда, не был обеспечен спецодеждой и обувью, другими средствами индивидуальной защиты и не имел специальной квалификации.

«Вследствие допущенных нарушений, а также отсутствия контроля за проведением кровельных работ потерпевший 1981 года рождения ввиду пролома под его весом кровли двускатной крыши мастерской упал с высоты, получив кататравму, расценивающуюся как тяжкий вред здоровью», — сказали в пресс-службе.

В управлении пояснили, что в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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