В Кузнецке женщина приговорена к 6 годам колонии за убийство сожителя Криминал

Кузнецк, 5 февраля 2021. PenzaNews. 32-летняя женщина приговорена к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за убийство сожителя, совершенное в Кузнецке Пензенской области весной 2020 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«Следствием и судом установлено, что вечером 13 мая 2020 года в городе Кузнецке женщина находилась дома с детьми. В это время пришел ее сожитель, который проживал в другом доме. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал высказывать сожительнице претензии на почве ревности, несколько раз ударил ее. Женщина просила его уйти, потерпевший отказывался», — сказали в ведомстве.

В управлении добавили, что через некоторое время мужчина все же покинул дом.

«Сожительница решила посмотреть, ушел ли он в действительности. Потерпевший удерживал входную дверь снаружи, не давая открыть ее, и продолжил конфликт. Разозлившись, женщина схватила на кухне нож, с силой толкнула дверь, после чего в помещении сеней нанесла ножом не менее одного удара в область груди сожителя», — пояснили в пресс-службе.

В СУ СКР уточнили, что к моменту прибытия на место медицинских работников потерпевший 1955 года рождения скончался.

Приговор по данному уголовному делу пока не вступил в законную силу.