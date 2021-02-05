Находившийся в федеральном розыске осужденный задержан в доме на улице Суворова в Пензе Криминал

Пенза, 5 февраля 2021. PenzaNews. Осужденный, который в ноябре 2020 года был объявлен в федеральный розыск в связи с уклонением от отбывания наказания в виде 1 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, задержан в одном из домов на улице Суворова в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления ФСИН России по Пензенской области.

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«В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что разыскиваемый гражданин ведет бродяжнический образ жизни, ночуя на чердаке в одном из многоквартирных домов на улице Суворова в Пензе», — сказали в ведомстве.

В управлении добавили, что мужчина, страдающий алкогольной и наркотической зависимостью, периодически наведывался к своей знакомой, проживающей на первом этаже этого дома, где и был задержан, при этом он пытался спрятаться в шкафу.

«В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он доставлен в СИЗО-1 УФСИН России по Пензенской области», — уточнили в пресс-службе.