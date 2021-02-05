EN
21:35:05 Пятница, 5 февраля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительнице Пензы предъявлено обвинение в убийстве мужа

17:39 | 05.02.2021 | Криминал

Печать

Пенза, 5 февраля 2021. PenzaNews. Обвинение в убийстве мужа предъявлено 52-летней жительнице Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

Жительнице Пензы предъявлено обвинение в убийстве мужа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 1 февраля 2021 года обвиняемая вместе с мужем находилась в квартире по улице Чапаева в городе Пензе, где они вдвоем распивали спиртное. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал оскорблять родственников злоумышленницы, на этой почве между ними произошла ссора. В ходе конфликта женщина схватила нож и нанесла им не менее одного удара в область груди потерпевшего, причинив ему колото-резаное ранение, повлекшее развитие острой кровопотери. Мужчина скончался на месте происшествия», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что пензячка сообщила в полицию о смерти мужа лишь вечером следующего дня.

«По решению суда обвиняемая заключена под стражу», — уточнили в следственном управлении.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе молодая женщина осуждена за организацию занятия проституцией Штраф в 1 млн. рублей назначен пензенской компании «Спецтехника»
Автомобилистов предупредили об ухудшении дорожных условий в Пензенской области Находившийся в федеральном розыске осужденный задержан в доме на улице Суворова в Пензе
В Кузнецке женщина приговорена к 6 годам колонии за убийство сожителя В Пензе около 40 человек решили проверить родинки во Всемирный день борьбы против рака
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама