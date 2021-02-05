Жительнице Пензы предъявлено обвинение в убийстве мужа Криминал

Пенза, 5 февраля 2021. PenzaNews. Обвинение в убийстве мужа предъявлено 52-летней жительнице Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

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«По данным следствия, вечером 1 февраля 2021 года обвиняемая вместе с мужем находилась в квартире по улице Чапаева в городе Пензе, где они вдвоем распивали спиртное. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал оскорблять родственников злоумышленницы, на этой почве между ними произошла ссора. В ходе конфликта женщина схватила нож и нанесла им не менее одного удара в область груди потерпевшего, причинив ему колото-резаное ранение, повлекшее развитие острой кровопотери. Мужчина скончался на месте происшествия», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что пензячка сообщила в полицию о смерти мужа лишь вечером следующего дня.

«По решению суда обвиняемая заключена под стражу», — уточнили в следственном управлении.