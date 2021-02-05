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В Пензе молодая женщина осуждена за организацию занятия проституцией

18:00 | 05.02.2021 | Криминал

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Пенза, 5 февраля 2021. PenzaNews. 31-летняя жительница Пензы признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В Пензе молодая женщина осуждена за организацию занятия проституцией. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что с декабря 2019 года по 29 июля 2020 года злоумышленница с целью незаконного обогащения осуществляла деятельность, направленную на организацию занятия проституцией другими лицами: наем на работу девушек для оказания ими платных интимных услуг, предоставление им заказов, [...] контроль за их деятельностью, ведение с ними денежных расчетов, помощь в найме жилья», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что пензячка вовлекла в незаконную деятельность трех знакомых девушек, установив им определенный размер оплаты от суммы, полученной от клиентов.

Из сообщения следует, что женщина размещала в интернете объявления со своими контактными данными, самостоятельно договаривалась с клиентами об условиях оказания интимных услуг и их стоимость, после чего передавала эту информацию девушкам.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимой наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год с возложением дополнительных обязанностей», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что приговор суда пока не вступил в законную силу.

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