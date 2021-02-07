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Пенсионерка из Пензы лишилась денег в надежде на получение компенсации за медикаменты

09:45 | 07.02.2021 | Криминал

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Пенза, 7 февраля 2021. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту мошенничества, жертвой которого стала пенсионерка из Пензы, лишившаяся денег в надежде на перечисление компенсации за приобретенные ранее медицинские препараты.

Пенсионерка из Пензы лишилась денег в надежде на получение компенсации за медикаменты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, злоумышленник, представившийся начальником следственного отдела, по телефону убедил ее в возможности получения 312 тыс. рублей.

«Затем женщине позвонил другой мужчина, который сказал, что для этого необходимо перечислить 31 тыс. 200 рублей на имя дамы, которая будет представлять интересы гражданки в суде. Пенсионерка поверила злоумышленникам и перевела в банке на указанный расчетный счет около 80 тыс. рублей», — отметили в полиции.

В ведомстве добавили, что после этого аферисты перестали выходить на связь, а женщина осталась без своих денег и без обещанной компенсации.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», — сказали в пресс-службе.

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