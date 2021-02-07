Утративший веру в традиционную медицину пенсионер заплатил экстрасенсу 752 тыс. рублей Криминал

Пенза, 7 февраля 2021. PenzaNews. Пенсионер из Никольского района Пензенской области заплатил за услуги экстрасенса 752 тыс. рублей в надежде избавиться от болей в спине, однако ожидаемого эффекта это не дало. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«Пенсионер рассказал, что в начале января на одном из телеканалов смотрел передачу про экстрасенсов, в завершение которой на экране был указан телефон специалиста. Так как мужчина имел проблемы со здоровьем — у него болела спина, а в традиционную медицину он не верил, то позвонил по данному телефону. Ему ответила секретарь, которая приняла заявку и заверила, что в ближайшее время с ним свяжется специалист. Вскоре мужчине позвонил экстрасенс, который сказал, что будет проводить сеансы по телефону. Стоимость каждого составляла от 50 тыс. до 100 тыс. рублей», — отметили в полиции.

В ведомстве уточнили, что дистанционное «лечение» проводилось с интервалом в 2–3 дня.

«За девять дней гражданин перечислил за данные услуги 752 тыс. рублей. Деньги у мужчины были от продажи квартиры в Самаре. О своем «лечении» он никому не говорил, даже родственникам», — пояснили в полиции.

В управлении добавили, что во время очередного сеанса пенсионер был проинформирован об увеличении стоимости «лечения», которое в действительности не помогало.

«Гражданин отправился в полицию, чтобы, прежде чем отдавать деньги, посоветоваться с сотрудниками правоохранительных органов. Полицейские, услышав его историю, подтвердили, что мужчина стал жертвой мошенников», — сказали в ведомстве.

В настоящее время по факту мошенничества проводится проверка.