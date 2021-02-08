Двоих пензенцев будут судить за сбыт фальшивых купюр Криминал

Пенза, 8 февраля 2021. PenzaNews. Двое жителей Пензы 1998 и 1999 годов рождения предстанут перед судом по обвинению в сбыте и покушении на сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Саратова.

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«По версии следствия, обвиняемые в ноябре 2020 года в Москве приобрели 11 поддельных денежных купюр достоинством 5 тыс. рублей. Данные купюры они перевезли в Саратов, хранили их при себе и в период с 7 по 8 ноября 2020 года сбывали на территории города в торговых точках. При сбыте одной из купюр в магазине продавец, усомнившись в подлинности, вернул ее одному из обвиняемых», — сказали в надзорном ведомстве.

В прокуратуре добавили, что, согласно материалам уголовного дела, в декабре злоумышленники приобрели в Уфе шесть поддельных денежных билетов, после чего хранили их при себе и перевезли Пензу, где и были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

«В ходе предварительного расследования обвиняемые вину признали в полном объеме», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что дело будет рассматривать Кировский районный суд Саратова.