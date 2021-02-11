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В Никольском районе 35-летнему мужчине предъявлено обвинение в изнасиловании

09:10 | 11.02.2021 | Криминал

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Пенза, 11 февраля 2021. PenzaNews. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ «Изнасилование», предъявлено 35-летнему мужчине в Никольском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

В Никольском районе 35-летнему мужчине предъявлено обвинение в изнасиловании. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 1 февраля 2021 года в одном из сел Никольского района 35-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применяя насилие к женщине, совершил изнасилование», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что вину в совершении инкриминируемого деяния задержанный признал.

«Решением суда обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — пояснили в управлении.

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