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В Пензе мужчина получил условный срок за заведомо ложный донос

17:38 | 11.02.2021 | Криминал

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Пенза, 11 февраля 2021. PenzaNews. Наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года назначено жителю Пензы, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

В Пензе мужчина получил условный срок за заведомо ложный донос. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что ночью 15 августа 2020 года мужчина 1988 года рождения был задержан участковым уполномоченным полиции отдела полиции №3 УМВД России по городу Пензе за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Утром того же дня злоумышленник собственноручно написал заявление, в котором сообщил заведомо ложные сведения о том, что сотрудник полиции причинил ему телесные повреждения около одного из магазинов по улице Новоселов в городе Пензе», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что была проведена доследственная проверка, по результатам которой вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием в действиях участкового состава преступления.

«В ходе следствия злоумышленник пояснил, что хотел таким образом отомстить полицейскому за задержание, доставление в отдел полиции и составление административного материала», — отметили в управлении.

В ведомстве уточнили, что приговор суда пока в законную силу не вступил.

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