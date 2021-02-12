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В Пензенской области двое подростков подозреваются в покушении на сбыт наркотиков

12:44 | 12.02.2021 | Криминал

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Пенза, 12 февраля 2021. PenzaNews. Двое подростков 2003 и 2004 годов рождения подозреваются в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

В Пензенской области двое подростков подозреваются в покушении на сбыт наркотиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в декабре 2020 года приятели, желая получать доход от сбыта наркотиков на территории региона, в ходе переписки в интернете согласились участвовать в незаконной деятельности. 21 января 2021 года несовершеннолетние получили информацию о местонахождении оптовой «закладки» с наркотическим средством. После того как приятели забрали ее, юноша 2003 года рождения перевез наркотик в город Заречный по месту жительства, где расфасовал его на более мелкие партии для дальнейшего сбыта на территории Пензы и области», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что подозреваемые договорились встретиться в Пензе 22 января для оборудования тайников, однако довести задуманное до конца не смогли, поскольку 17-летний юноша был задержан на улице в Заречном.

«В ходе личного досмотра у подростка обнаружено и изъято десять пакетов с наркотическим веществом общей массой 18,62 грамма, что является крупным размером», — уточнили в СУ СКР.

В управлении пояснили, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.

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