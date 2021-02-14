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В Пензе пенсионерка по совету незнакомца перечислила неизвестным 300 тыс. рублей

11:54 | 14.02.2021 | Криминал

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Пенза, 14 февраля 2021. PenzaNews. 62-летняя пенсионерка из Пензы по совету незнакомца перечислила неизвестным лицам 300 тыс. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России.

В Пензе пенсионерка по совету незнакомца перечислила неизвестным 300 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Женщина рассказала, что днем ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Незнакомец сказал, что злоумышленники пытаются похитить деньги с карты собеседницы и в целях сохранности средств гражданке необходимо перевести их на «безопасный» счет. Вскоре доверчивая пензячка через банкомат со счета кредитной карты перечислила 300 тыс. рублей на семь чужих абонентских номеров», — пояснили в полиции.

В ведомстве добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УКРФ «Мошенничество».

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