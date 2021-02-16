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В Никольске подросток получил ножевое ранение в ходе конфликта со сверстником

17:52 | 16.02.2021 | Криминал

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Никольск, 16 февраля 2021. PenzaNews. 17-летний юноша получил ножевое ранение в ходе конфликта со сверстником в городе Никольске Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

В Никольске подросток получил ножевое ранение в ходе конфликта со сверстником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве пояснили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

«По данным следствия, вечером 9 февраля 2021 года в Никольске обвиняемый 2004 года рождения встретил своих знакомых. Поскольку на улице было холодно, компания зашла в подъезд одного из домов по улице Ленина. В ходе допроса злоумышленник показал, что в процессе общения между ним и потерпевшим произошел конфликт. Решив выяснить отношения, подростки отошли на другой этаж, где обвиняемый нанес оппоненту один удар в живот имевшимся при себе ножом», — сказали в пресс-службе.

В СУ СКР уточнили, что полученное потерпевшим ранение расценивается как тяжкий вред здоровью, угрозы его жизни нет.

«В настоящее время несовершеннолетний задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — отметили в управлении.

В ведомстве добавили, что обстоятельства произошедшего выясняются.

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