Пензенец по совету незнакомца оформил кредит и перевел на чужой счет около 530 тыс. рублей Криминал

Пенза, 17 февраля 2021. PenzaNews. Житель Пензы по совету незнакомца оформил кредит и перевел на чужой счет около 530 тыс. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Вечером 12 февраля в дежурную часть УМВД России по городу Пензе с заявлением о мошенничестве обратился 30-летний пензенец. Гражданин рассказал, что днем на его телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности известного банка. Незнакомец сообщил, что злоумышленники пытаются взять кредит на имя гражданина, а для того, чтобы предотвратить действия мошенников, ему необходимо самому оформить кредит и затем перевести все деньги на «безопасный» счет», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что доверчивый мужчина оформил кредит на 484 тыс. рублей, после чего через мобильное приложение с учетом комиссии перечислил около 530 тыс. рублей по реквизитам, которые назвал незнакомец.

«После этого пензенец понял, что стал жертвой обмана», — отметили в УМВД.

В пресс-службе пояснили, что в настоящее время по факту мошенничества проводится проверка.