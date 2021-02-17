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В Пензенской области возбуждено дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере

18:48 | 17.02.2021 | Криминал

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Пенза, 17 февраля 2021. PenzaNews. Следственное управление УМВД России по Пензенской области возбудило уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Пензенской области возбуждено дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В лесных зонах на территории города Пензы сотрудниками полиции было обнаружено несколько тайников, где находились свертки с порошкообразным белым веществом. Согласно заключению экспертов, изъятые вещества являются 5 кг мефедрона и 3 кг амфетамина», — сказала она.

Ирина Волк добавила, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий была установлена личность межрегионального курьера — жителя Заречного, который дал признательные показания.

«Вскоре в Тульской области задержали его сообщника, который занимался сбытом наркотических средств. Он забирал оптовые партии, фасовал их на более мелкие и организовывал тайники-закладки. Выяснилось, что злоумышленник следовал на своем автомобиле из Москвы в Липецк. В ходе осмотра его транспортного средства наши сотрудники обнаружили 90 свертков с различными наркотическими и психотропными веществами общей массой почти 45 кг», — отметила официальный представитель МВД России.

Она уточнила, что, по словам подозреваемого, он планировал обустроить тайники с наркотиками в восьми регионах страны.

Ирина Волк пояснила, что в настоящее время в отношении обоих мужчин избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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